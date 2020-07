Un symbole raciste arraché secrètement

Le Pic Agassiz ne change pas de nom

Le Conseil municipal de Grindelwald (BE) a décidé début juillet que l’Agassizhorn (ou Pic Agassiz) doit conserver son nom, même si le glaciologue Louis Agassiz a promu des thèses racistes. Pour le maire de la commune, «on ne peut pas effacer les taches de l’histoire. Le mieux est de l’accepter avec ses côtés positifs et négatifs». Les deux autres communes qui se partagent le sommet – Guttannen (BE) et Fieschertal (VS) – avaient déjà répondu négativement en 2010 à une demande du comité «Démonter Louis Agassiz».