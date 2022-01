UNIL : Un syndicat d’étudiants demande plus de garanties pour les examens

Des masques FFP2 ou encore une session de rattrapage, telles sont les demandes formulées lundi.

Elle émet trois revendications: 1) le personnel ainsi que les étudiants doivent porter un masque FFP2 et ces masques doivent être fournis par l’UNIL pour chacun des examens; 2) l’Université doit rendre possible et prendre en charge le dépistage du Covid sur place; 3) les étudiants en isolement, en quarantaine ou mobilisés doivent pouvoir repasser leurs examens à une date ultérieure pendant la même session ou, dans tous les cas, avant le semestre de printemps 2022 et ceux qui souhaitent reporter leur examen à la session suivante doivent pouvoir le faire.