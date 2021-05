Genève - Un syndicat mis au ban par ses pairs

Le torchon continue à brûler entre Avenir syndical et la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS). La faîtière a voté mardi soir une motion de défiance à l’égard du nouveau venu, né voici un an d’une scission avec le SSP (syndicat des services publics). Elle lui reproche d’être complaisant avec le sexisme, ayant accueilli dans ses rangs et soutenu un ex-secrétaire syndical d’Unia que plusieurs collègues féminines avaient accusé de gestes déplacés, de contacts non désirés et d’abus de pouvoir. Par conséquent, la CGAS a décidé d’exclure toute collaboration avec Avenir syndical et a appelé ses membres à garder leurs distances avec lui.