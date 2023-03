Canton de Berne : Un Syrien coupable d’agression expulsé du territoire suisse

La justice bernoise a rendu son verdict fin février. Un jeune Syrien coupable d’une agression et d’un délit de chauffard sera renvoyé dans son pays d’origine. En décembre 2019, l’individu, accompagné de quatre complices, avait violemment agressé un homme à Tavannes (BE). Après avoir forcé la porte de son appartement, les délinquants ont frappé, gazé et menacé de torturer leur victime pour qu’elle révèle où elle cachait son cannabis. Le jeune homme avait écopé de 38 mois de prison pour cette agression et de 8 mois supplémentaires pour un délit de chauffard.