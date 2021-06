SÉCURITÉ EN VOITURE - Un système de siège auto pour enfants qui facilite la tâche aux parents

Dans les premiers mois de la vie d’un enfant, sa croissance est particulièrement rapide. Choisir un siège auto peut donc être un véritable casse-tête. Mais il existe aujourd’hui un nouveau système avec différents sièges auto pour enfants, qui offre plus de flexibilité et de mobilité.

Un bon siège auto enfant doit avant tout être adapté à la taille de l’enfant. Pour que ce dernier ne se sente pas à l’étroit, le siège doit offrir suffisamment de place tout en garantissant un maximum de soutien.

Le choix du siège peut être un véritable casse-tête, surtout pour les jeunes parents. Les enfants grandissent extrêmement vite et nécessitent différents types de sièges, qui leur offrent une protection et une sécurité maximales tout en permettant aux parents et aux grands-parents de rester flexibles et mobiles.

La marque pour bébés Nuna a mis au point le système «Next», un nouveau système de siège auto pour enfants modulaire, qui offre encore plus de flexibilité et de sécurité. Sa particularité réside dans le fait que la base est adaptée pour accueillir quatre produits différents. L’enfant bénéficie ainsi d’une protection maximale dès son plus jeune âge, sans avoir à remplacer la base au fur et à mesure qu’il grandit. Qu'il s'agisse du siège-coque léger «Pipa next», du siège-coque «Arra next» avec sa position d'inclinaison à plat, du siège enfant évolutif «Todl next» ou de la nouvelle nacelle «Cari next», tous les produits Nuna s'adaptent sur une seule et même base, la «Base next».

Dos à la route

La base, qui répond à la norme i-Size, permet une installation sûre et facile de tous les sièges-auto dans la voiture, assurant ainsi une protection maximale de l’enfant. Comme elle pivote à 360 degrés, elle permet d’orienter l’enfant face ou dos à la route, en fonction du siège utilisé. Il convient néanmoins de conserver la position dos à la route le plus longtemps possible.

Le poids important de la tête des bébés et des jeunes enfants entraîne un risque élevé de blessure de la colonne cervicale en cas d’accident; de plus, les muscles et les tendons du cou du bébé sont encore trop fragiles. Jusqu'à l'âge de 18 mois, les sièges auto pour enfants orientés dos à la route offrent l'avantage de mieux soutenir la tête, la colonne cervicale et le dos en cas de collision frontale. Les sièges-coques jusqu'à 13 kg, très populaires, sont à orienter dos à la route. Avec les sièges «i-Size», l'enfant doit voyager dos à la route jusqu'à 15 mois.

Pour accompagner le nouveau système «Next» de Nuna, il existe désormais la nouvelle nacelle «Cari next». Conforme à la norme de sécurité R129/03, elle offre une position de couchage à plat, idéale pour le bon développement de la colonne vertébrale de bébé. Son point fort est qu’elle s’adapte également sur tous les landaus de la marque Nuna. Le nouveau-né est ainsi en sécurité partout, que ce soit à la maison, dans la voiture ou dans le landau.

Même base, mais catégorie de siège supérieure

Comme le savent tous les papas et toutes les mamans, chaque bébé est différent et présente des besoins spécifiques. Avec les sièges-coques «Pipa next» et le tout nouveau «Arra next», Nuna offre aux nouveaux parents deux sièges-coques supplémentaires, plus sûres et plus pratiques, qui s’adaptent à la base. Le «Pipa next» (2,8 kg) est l'un des sièges-coques i-Size le plus léger sur le marché et est ainsi idéal pour les mamans, qui doivent éviter de porter des charges lourdes, surtout après la naissance de bébé. Tout comme le «Pipa next», le poids du nouveau siège-coque «Arra next» (3,5 kg) est également inférieur au poids moyen des sièges auto pour enfants, qui est de quatre kilogrammes. L’«Arra next» dispose en outre d’une position permettant un couchage à plat en voiture et dans le landau, ce qui favorise le bon développement de la colonne vertébrale de l’enfant.