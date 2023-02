Un système suisse détecte le coronavirus en moins de 10 minutes

Le dispositif de détection de virus, qui doit encore être perfectionné et simplifié avant une production industrielle.

Les tests pour repérer si une personne est positive au coronavirus ont rapidement été mis au point après l’apparition de la maladie. Il en existe de plusieurs sortes, mais ils nécessitent presque tous un prélèvement nasal et, même si le processus a été accéléré, le résultat prend un certain temps avant d’être connu. Avec en outre une marge d’erreur.

Le système que trois institutions suisses viennent de mettre au point pourrait grandement simplifier la démarche et améliorer les résultats. Ce dispositif peut ainsi distinguer le SRAS-CoV-2 des autres virus respiratoires, comme l e coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV). Le projet a été dirigé par Sandrine Gerber-Lemaire de l’EPFL, Igor Stefanini de la Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI) et Francesco Bertoni de l’Université de la Suisse italienne (USI).

Une goutte d’eau dans une piscine

Pas de faux positifs

Le détecteur de virus peut être déployé dans des environnements non médicaux et fournir des résultats en moins de dix minutes. Il convient donc parfaitement aux diagnostics de terrain dans les aéroports, les écoles ou les lieux de travail. Et comme il est hautement sélectif pour le virus SRAS-CoV-2, il ne produit pas de faux positifs pour les autres coronavirus.