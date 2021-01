Ed, 29 ans, a été l’artiste le plus diffusé au Royaume-Uni en 2020.

Le Britannique a joué les Pères Noël. Il a glissé «Afterglow», une ballade folk, sous le sapin de ses fans peu avant Noël. Depuis lors, et après un silence musical de plus de 18 mois, Ed Sheeran s’est hissé parmi les meilleures ventes un peu partout, notamment en Suisse où il est en quatrième place. «J’ai écrit «Afterglow» en 2019. Ce n’est pas le premier single du prochain album, c’est juste une chanson que j’aime et j’espère que vous l’aimerez aussi. Maintenant, je retourne au pays des papas», a communiqué Sheeran, heureux père depuis août d’une petite Lyra Antarctica.