Vente aux enchères : Un tableau de Basquiat atteint 84,25 millions de francs

Le tableau «In This Case», qui représente un crâne sur fond rouge, a été vendu mardi bien au-delà du prix estimé par les experts.

Getty Images via AFP

«In This Case» reprend deux thèmes dominants de l’œuvre de Basquiat, l’anatomie et la représentation de personnages afro-américains.

Le tableau «In This Case» de Jean-Michel Basquiat a été acheté mardi 93,1 millions de dollars lors d’une vente organisée à New York par la maison d’enchères Christie’s, le deuxième prix le plus élevé pour le peintre new-yorkais.