Royaume-Uni : Un tableau de David Hockney cédé pour 27 millions de francs

Le tableau de David Hockney «Early morning, Sainte-Maxime» représentant un lever de soleil sur la Côte d’Azur, a été vendu mercredi aux enchères pour plus de 24 millions de livres (environ 27 millions de francs) à Londres, plus du double de l’estimation initiale. La toile est une œuvre réalisée par le peintre britannique au début de sa carrière, entre ses célèbres tableaux de piscines californiennes et le «naturalisme» de ses œuvres suivantes.

Mais elle illustre la fascination croissante du peintre pour la lumière, avec «des eaux cristallines baignant dans la lumière scintillante du jour qui se lève», selon le descriptif de la maison Christie’s en charge de la vente. Au moment où il peint ce tableau, Hockney, aujourd’hui âgé de 85 ans, vit les plus beaux moments de sa relation avec Peter Schlesinger, et est donc dans une période «de bonheur personnel et de triomphe professionnel», selon la maison de vente.

«C’est un problème formel de représenter l’eau, de décrire l’eau, parce qu’elle peut être n’importe quoi, elle peut être de n’importe quelle couleur, elle est mouvante», avait expliqué Hockney quelques années plus tard. En 2018, son tableau «Portrait of an Artist (Pool with two figures)» s’était vendu pour plus de 90 millions de dollars à New York, un record à l’époque pour un artiste vivant.