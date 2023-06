Vente aux enchères: un tableau de Gustav Klimt bat le record en Europe

Le tableau du plus célèbre des peintres autrichiens, Gustav Klimt, «La Dame à l’éventail», a battu, mardi à Londres, le record d’une vente aux enchères en Europe, adjugé sous le marteau à 74 millions de livres sterling (plus de 84 millions de francs). Une fois ajoutés les frais inhérents à la vente, l’acheteur, dont l’identité n’a pas été dévoilée, devra débourser plus de 85 millions de livres.