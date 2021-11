New York : Un tableau du Français Caillebotte pulvérise tous les records

La peinture de l’impressionniste, «Jeune homme à sa fenêtre», a été acquise jeudi soir pour la somme de 53 millions de dollars.

Un tableau rare de Gustave Caillebotte, «Jeune homme à sa fenêtre», a été acheté jeudi soir 53 millions de dollars (autant de francs suisses) par le musée Getty de Los Angeles, pulvérisant le record du peintre français, lors de la vente d’une collection impressionniste chez Christie’s à New York.

La collection Cox, du nom de l’industriel texan mort en 2020 Ed Cox, comprenait aussi trois œuvres de Vincent Van Gogh, qui ont totalisé plus de 150 millions de dollars, dont une huile sur toile, «Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès», s’est vendue 71,3 millions de dollars, devenant l’une des plus chères du peintre.