Football - Un tacle engagé l’envoie directement sur son coach

Dans un match de football, l’engagement physique n’est pas une chose réservée aux hommes. Dans la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, les deux formations en tête de la Ligue 1, la 19e minute de jeu a donné lieu à une action où la fougue a été poussée à son paroxysme.

Venant de très loin, à pleine vitesse, la Lyonnaise Kadeisha Buchanan a effectué un tacle à hauteur de la hanche de la Parisienne Sandy Baltimore. La joueuse du PSG a littéralement volé et a fini de planer en retombant directement sur son entraîneur Olivier Echouafni.

La Canadienne de Lyon Kadeisha Buchanan a fait coup double en un seul tacle: Sandy Baltimore et son entraîneur Olivier Echouafni son à terre.

Cette action plutôt osée et dangereuse n’a pas gêné l’arbitre de la rencontre Stéphanie Frappart qui n’a même pas sorti son carton jaune. Au final, tout le monde a pu retrouver son poste et terminer la rencontre. L’entraîneur du PSG a même souri de cette situation. Et Sandy Baltimore, dont les cris ont pu faire craindre le pire pendant quelques secondes, s’est elle aussi relevée.