Turf

Un talentueux cheval nommé Nadal

Un cheval très prometteur portant le nom du tennisman espagnol a remporté le Derby de l'Arkansas, samedi.

Nadal présente des qualités athlétiques et mentales similaires à son célèbre homonyme (Photo: Twitter).

Même quand il ne joue pas, Nadal remporte des trophées. C'est ce qu'on pourrait penser à première vue. En y regardant de plus près, il ne s'agit pas du célèbre tennisman espagnol mais d'un cheval.

L'animal en question, âgé de trois ans et proche des 600 kg, a remporté samedi le Derby de l'Arkansas (États-Unis) dans sa série. Disputée à huis clos, l'épreuve se composait de deux courses de onze chevaux chacune et remplaçait le célèbre Derby du Kentucky, reporté en raison de la situation sanitaire.

«Des qualités proches d'un Nadal»

Il pourrait s'agir d'une coïncidence mais ce n'est pas le cas. Impliqué dans le processus d'achat de ce talentueux équidé pour une association de propriétaires, le courtier français Arthur Hoyeau révèle les raisons de son appellation. «Il y a eu consensus pour l'appeler Nadal, affirme-t-il à L'Équipe. Pas parce que tout le monde était forcément fan du joueur mais parce que son entraîneur, Bob Baffert, avait spécifié qu'il fallait lui trouver un nom marquant, parce qu'il pensait qu'il allait être très bon. Et comme il s'agissait d'un cheval très imposant physiquement, très musculeux, avec des qualités assez proches d'un Rafael Nadal dans le tennis, ce nom est venu assez naturellement. Et il semblerait qu'il ait aussi la même rage de vaincre.»

Pour compléter l'analogie, Nadal a remporté pour l'instant quatre courses, toutes sur «dirt», une surface proche de la terre battue. Et ce n'est pas tout. «En plus d'être athlétiquement supérieur, il a une grande confiance en lui, ajoute Arthur Hoyeau dans le quotidien français. Il est toujours invaincu et il progresse de sortie en sortie; à chaque fois qu'il y a eu un palier à franchir, il l'a franchi.»