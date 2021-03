La performance était une manière de dire le besoin de danser et la frustration de ne plus pouvoir vivre et travailler normalement.

Ils ont commencé avec de la musique enregistrée, puis ont dû l’éteindre, la diffusion de morceaux n’étant pas admise sans condition dans l’espace public, leur a gentiment expliqué la police. Cela n’a pas interrompu leur curieux pas de deux: un tango, danse de couple par excellence, selon les nouvelles normes coronavirus – avec combinaisons et visières de protection, en respectant la distance de sécurité de 1,5 mètre entre deux personnes. Autant dire que c’est un curieux spectacle qui s’est joué hier entre midi et 14 heures près de la Fusterie.

Ils, ce sont Alejandro de Benedictis, Argentin venu enseigner la danse à Genève, notamment dans le cadre des activités culturelles de l’Université. Et Clarissa Miazza, amatrice de tango qui a fait partie de ses élèves. «Nous avons voulu montrer que nous avions envie de danser, de revenir à nos anciennes activités», dit-il. Une façon à la fois interpellante et élégante de dire la frustration de ne plus pouvoir vivre ni travailler normalement. Un petit panneau disait d’ailleurs: «No culture, no future.»