Corbeyrier (VD): Inquiétant départ de feu dans une forêt du Chablais

L’été, quand des flammes apparaissent en milieu forestier, il y a lieu de craindre le pire. Et c’est précisément ce qu’il s’est passé dans la nuit de vendredi à samedi, dans la région de Corbeyrier. «Il y a eu un gros incendie au-dessus d’Yvorne», signalait une lectrice, samedi matin. Et la police cantonale de confirmer: «Nous avons eu un inquiétant départ de feu dans la forêt, vendredi vers 22h. Mais les pompiers du Chablais sont arrivés très vite sur place et ils ont pu maîtriser le sinistre avant qu’il se propage.»