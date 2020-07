Armée suisse

Un taux de contamination «alarmant»

Les tests réalisés sur les recrues qui viennent de rejoindre leur école ont montré que 0,3% d’entre elles étaient positifs au coronavirus. Mais celles qui avaient des symptômes n’étaient pas dans le lot.

Avant de commencer leur formation, toutes les recrues qui ont rejoint leur école, le 29 juin dernier, ont subi un dépistage pour le Covid-19. Les cadres de l’armée suisse y ont aussi été soumis. Or, sur les 11'828 tests effectués, 38 se sont révélés positifs (0,3%), indiquait mardi le DDPS. Un taux qui peut sembler bas à première vue, mais qui est considéré comme «alarmant» pour le Dr Janne Estill, mathématicien et spécialiste des modèles épidémiologiques à l’Institut de santé globale de l’Université de Genève (UNIGE). «Les recrues malades n’étaient pas là. Celles qui ont été testées positives n’avaient donc pas, ou très peu, de symptômes», a expliqué le spécialiste à «20 Minuten» . Selon lui, en extrapolant ce chiffre à la population suisse, on pourrait considérer que «2000 à 2500 personnes ont été infectées chaque jour ces deux dernières semaines».

Mais, tempère le spécialiste, on a seulement affaire à une petite tranche d’âge de la population, donc l’échantillon n’est pas représentatif. De plus, «ils sont jeunes et sont susceptibles d’avoir participé à nombre de fêtes et de rencontres avant leur entrée à l’école de recrues. Ils ont donc été exposés à un risque d’infection plus élevé que la population moyenne», détaille le Dr Janne Estill.