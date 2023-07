Formation professionnelle: Un taux d’échec record des apprentis aux examens de 2022

Les chiffres de l’Office fédéral de la statistique montrent que plus de 9% d’apprenants ont échoué à l’examen final d’apprentissage l’année dernière, soit 6600 jeunes. C’est le taux d’échec le plus élevé depuis 2014. Dans certaines professions, c’est même 30% et plus. De quoi s’interroger sur les raisons de cette situation. Dans le «Tages-Anzeiger», Thomas Bolli, directeur du Swiss Education Lab à la chaire des systèmes éducatifs de l’Ecole polytechnique de Zurich, tente des explications.