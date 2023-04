Un taximan puni pour avoir joué les Fangio et foutu les jetons à ses clients

Alors que quatre personnes étaient à son bord, un taximan est accusé d’avoir trop appuyé sur le champignon, une nuit d’août 2022, pour un trajet entre Soyhières et Delémont (JU). L’homme a été condamné jeudi au Tribunal de Porrentruy pour avoir pris des risques inconsidérés cette nuit-là, pressé de prendre en charge d’autres clients.

Excès de vitesse ou encore non-respect de la ligne de sécurité, pour quatre infractions à la Loi sur la circulation routière, le prévenu a écopé d’une amende de 1400 francs et près de 1100 francs de frais de justice, rapporte le «Quotidien jurassien». Lui a contesté tous les faits, et notamment d’avoir atteint les 114 km/h, comme l’attestent ses passagers, dont les jambes ont flageolé en fin de course. Soupçonné d’avoir truqué le tachygraphe, le conducteur a maintenu ne pas avoir dépassé les 65km/h, tandis que le parcours contenait des tronçons limités à 80km/hm.