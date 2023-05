Un teaser du nouveau Transformers choque les internautes

Dans une vidéo publiée sur Twitter, on peut voir les tours du World Trade Center entourées d’une épaisse fumée, rappelant les attentats du 11 septembre.

Alors que la sortie en salles de «Transformers: Rise of the Beasts» approche, Paramount met le paquet pour promouvoir le film dans lequel jouent notamment Anthony Ramos, vu dans «D’où l’on vient», et Dominique Fishback, star des «Derniers jours de Ptolemy Grey». Seulement, une vidéo diffusée sur Twitter, le 10 mai 2023, commence à faire des vagues pour de mauvaises raisons.

Plus que le sujet de la vidéo – les coulisses du tournage du long métrage – c’est une image qui a interpellé plusieurs internautes. À 13 secondes, on peut voir les tours du World Trade Center, à New York, entourées d’une épaisse fumée noire. Si l’apparition des tours dans le film est normale, puisque l’action se déroule en 1994, le fait qu’elles soient montrées ainsi a choqué beaucoup de gens qui y ont vu une ressemblance avec les attentats du 11 septembre 2001.

«Ils ont le droit de faire ça?». «C’est quoi ce bordel?». «Je ne pensais pas que c’était possible, mais je suis encore moins intéressé qu’avant par un film «Transformers», «Hey, hum, les mecs. Est-ce qu’on pourrait parler de ce plan?». «En tant que personne qui a grandi là-bas et qui a vécu le 11 septembre de près, je déteste cette image», a-t-on notamment pu lire sur Twitter.

«Transformers: Rise of the Beasts» est le septième film de la saga et le premier d’une nouvelle trilogie. Réalisé par Steven Caple Jr., sa sortie est prévue pour le 7 juin 2023, en Suisse romande.