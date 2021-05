Accident de téléphérique - «Un tel accident est difficilement imaginable dans notre pays»

Chute d’un téléphérique à Stresa (I) : Un tel accident est «difficilement imaginable» en Suisse

À la suite de la terrible tragédie survenue dimanche en Italie, le directeur des remontées mécaniques suisses explique pourquoi un cas semblable serait peu concevable dans notre pays.

«Tous les téléphériques sont régulièrement inspectés, tant à l’interne par les entreprises que par l’Office fédéral des transports. La rupture d’un câble est pratiquement inenvisageable.» À propos des inspections des infrastructures, Berno Stoffel précise: «Tous les câbles de suspension et de halage sont régulièrement radiographiés. Ensuite, il y a un rapport d’état précis, et les éventuels problèmes sont analysés en détail».

Les causes de l’accident

Pour rappel, l’accident de Stresa (I) serait dû à la rupture d’un câble, sur la partie la plus haute du parcours, faisant chuter la cabine dans laquelle se trouvaient quinze personnes. Pour Berno Stoffel, cette tragédie est «le cauchemar de tout opérateur de téléphérique». Selon lui, il n’est pas possible de déterminer la cause de l’accident à distance mais «une rupture de câble est une variante possible». Il ajoute qu’il pourrait aussi y avoir eu «un défaut technique dans la connexion entre le câble et la cabine».