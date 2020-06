Rebond du virus à Pékin

«Un tel foyer est préoccupant»

Alors que l’Europe rouvre ses frontières ce lundi, une centaine de nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés dans la capitale chinoise, selon l’OMS.

«La semaine dernière, la Chine a fait état d'un nouveau foyer à Pékin, après plus de 50 jours sans aucun cas dans cette ville. Plus de 100 cas ont maintenant été confirmés. L'origine et l'étendue de l'épidémie font l'objet d'une enquête», a-t-il ajouté. Haute responsable de l'OMS, Maria Van Kerkhove, a précisé qu'aucun décès n'avait été enregistré pour l'instant.