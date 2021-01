Le CES a lieu tous les ans à Las Vegas depuis 1998. Le plus grand salon de l’électronique au monde s’étend généralement sur quatre jours et est un rendez-vous très attendu, car tous les ans, au moins un des appareils présentés connaît un destin qui change le monde.

En 1970 (à l’époque où le salon se tenait encore à New York), le premier enregistreur vidéo, le modèle VCR N 1500 y a été présenté au public. Son prix: 50’000 dollars! En 1981, Sony et Philipps ont présenté leur lecteur CD et l’année suivante a marqué l’arrivée du Commodore 64. Que ce soit la télévision numérique, le disque Blu-ray, les écrans plats, la PlayStation ou encore la Xbox, ils ont tous été présentés au public pour la première fois au CES.