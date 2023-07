La Chaux-de-Fonds (NE): «Une telle cellule orageuse est très difficile à prévoir» et défie les mesures

Les images des rafales et des dégâts donnent un air apocalyptique à La Chaux-de-Fonds (NE).

Il n’aura fallu qu’une dizaine de minutes aux météorologues pour se décomposer sur leur chaise en voyant la vitesse du vent monter sur les scanners de l’aéroport des Eplatures, aux portes de La Chaux-de-Fonds (NE). La cité horlogère l’a subie de plein fouet, enregistrant d’importants dégâts ainsi qu’un mort et de nombreux blessés .

«Nous avions identifié un contexte orageux dès dimanche, et avions émis une alerte, indique Aude Unterseen, météorologue chez MétéoSuisse. Comme souvent, la cellule orageuse a été vigoureuse côté français, mais cette fois elle s’est renforcée en passant la frontière. Tout s’est passé extrêmement rapidement. En l’espace de deux scans radars, on est passés de 80 à 217 km/h. C’est très rare et imprévisible.»