Génocide au Rwanda : Un témoignage à charge au procès à Paris d’un ex-préfet rwandais

L’ancien préfet rwandais qui comparaît libre à 78 ans devant la Cour d’assises de Paris.

L’ancien préfet, qui comparaît libre à 78 ans devant la Cour d’assises de Paris, reste bien enfoncé dans sa chaise. Il nie les accusations de génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l’humanité. Simon Mutangana a fui sa maison et les tueries dès les premiers jours du génocide, qui a fait au moins 800’000 morts entre avril et juillet 1994 au Rwanda, essentiellement parmi la minorité tutsi. Il affirme avoir vu une première fois l’ancien préfet de Gikongoro, région du sud du pays, à son arrivée dans le diocèse où il s’est réfugié avec d’autres Tutsi.

Il leur annonce qu’ils vont être déplacés au camp de Murambi, sur le site d’une école en construction à environ 1,8 km de la préfecture, «dans le but d’assurer notre sécurité», déclare Simon Mutangana. «Ça ne s’est pas passé ainsi», poursuit cet agriculteur de 65 ans, costume gris sur une chemise blanche, qui a perdu de nombreux proches dans ce massacre. À Murambi, les réfugiés affluent en très grand nombre les jours qui suivent. «Nous étions au moins 50’000», estime Simon Mutangana. «Nous souffrions de la faim et de la soif».

Le 21 avril 1994 à 3 h 00 du matin, le site est attaqué par des gendarmes et des miliciens extrémistes Interahamwe. «Nous nous battions avec des pierres et des morceaux de bois quand eux utilisaient grenades, fusils, machettes et gourdins», souligne le témoin. «Nous nous sommes battus jusqu’à l’épuisement, certains avaient été tués, d’autres avaient fui», retrace-t-il. Au lever du jour, Simon Mutangana dit avoir vu «des autorités» locales sur place. «Le préfet est arrivé après», assure le témoin. Il ne se rappelle plus l’heure précise. Entendu à de nombreuses reprises, il a pu donner différents horaires mais a toujours maintenu avoir vu le préfet ce matin-là, entre 6 h 00 et 8 h 00. «Je n’avais pas de montre et la situation était catastrophique», justifie le rescapé.