Procès : Un témoin-clé de la mort de George Floyd ne veut pas témoigner

Les jurés au procès du meurtre du quadragénaire noir américain George Floyd n’entendront pas, ou très peu, un témoin-clé du drame, qui se trouve en prison et invoque son droit à ne pas témoigner contre lui-même.

Getty Images via AFP

Derek Chauvin, 45 ans, est accusé d’avoir tué George Floyd le 25 mai à Minneapolis en maintenant son genou sur son cou pendant plus de neuf minutes, un drame qui a suscité un sursaut antiraciste historique aux États-Unis. Il plaide non coupable et assure que le quadragénaire noir est mort d’une overdose.