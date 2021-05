Drame en Italie - Un témoin rapporte avoir entendu une détonation

Accident de Téléphérique : Un témoin rapporte avoir entendu une détonation

L’enquête se poursuit pour tenter de comprendre comment la télécabine d'un téléphérique près de Stresa s’est décrochée de son câble avant de tomber sur des centaines de mètres. L’accident a fait 14 victimes.

Deux enfants de 9 et 5 ans avaient été hospitalisés à Turin. Le premier, admis en réanimation dans un état critique, a succombé à ses blessures, ont annoncé dans la soirée les Secours alpins sur leur compte Twitter. Le second souffre notamment d’un traumatisme crânien et de fractures des jambes. Le Ministère israélien des affaires étrangères a indiqué à l’AFP que cinq Israéliens avaient péri dans l’accident, dont un couple et un enfant résidant en Italie, et un couple vivant en Israël. L’enfant de 5 ans entre la vie et la mort serait l’autre enfant du couple.