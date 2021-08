Pakistan : Un temple hindou saccagé par des manifestants

La remise en liberté sous caution d’un enfant, qui avait été arrêté pour des accusations de blasphème, a déclenché l’incident.

Peine de mort pour blasphème

Les discriminations à l’encontre des minorités religieuses sont habituelles au Pakistan, où les musulmans représentent 97% de la population et les hindous à peine 2%. Plusieurs attaques contre des lieux de culte hindous ont été recensées ces dernières années au Pakistan. L’an passé, plusieurs centaines de personnes avaient incendié un temple hindou dans le nord-ouest du pays. La question du blasphème est incendiaire au Pakistan, où elle transcende les frontières entre partis et où même des allégations non prouvées d’offense à l’islam peuvent entraîner assassinats et lynchages.