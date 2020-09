Coronavirus : Un Tessinois sur dix aurait déjà été en contact avec le virus

Les premiers résultats d’une étude de la Haute école spécialisée de la Suisse italienne révèlent que le Tessin est parmi les cantons attestant du taux d’anticorps le plus élevé.

Un Tessinois sur dix (11%), âgés entre 20 et 64 ans, a développé des anticorps contre le coronavirus. Tels sont les premiers résultats d’une étude de la Haute école spécialisée de la Suisse italienne (Supsi) menée sur l’ensemble du canton.

Les jeunes femmes plus souvent infectées

On observe toutefois des différences régionales. Tandis que près de 15% des personnes présentent des anticorps à Locarno, ce pourcentage descennd à 10 % à Bellinzone. Dans le reste du canton, les résultats varient entre ces deux valeurs. L’étude montre en outre que les femmes âgées de 20 à 35 ans ont été plus souvent infectées (18%) que les adultes, hommes et femmes, de 50 à 64 ans (10%).