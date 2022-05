Bientôt en Suisse : Un test ADN contre les propriétaires de chiens qui laissent traîner leurs crottes

Une entreprise américaine est capable d’identifier au moyen d’un échantillon d’ADN l’animal à l’origine d’une crotte abandonnée. Elle s’implante désormais en Suisse.

Malgré l’obligation de ramasser les crottes des chiens, il n’est pas rare d’en trouver sur un trottoir, le long des sentiers voire dans les bacs à sable. Ce qui suscite le mécontentement des promeneurs, des riverains et des agriculteurs. Mais une entreprise américaine a une solution pour remédier au problème: elle a développé un test qui détermine l’ADN de l’animal et qui permet donc de remonter à son propriétaire indélicat, et de le verbaliser au besoin. Et elle s’implante désormais en Suisse.