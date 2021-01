Pandémie : Un test Covid-19 en vente libre séduit Washington

Un médecin australien a mis au point un test permettant de savoir en 15 minutes si on est porteur du coronavirus. Il sera bientôt disponible dans les pharmacies américaines.

Dans les ateliers de Brisbane, dans l’est de l’Australie, les ouvriers d’Ellume, la société qu’il a fondée, assemblent patiemment les pièces de ces kits gris, dont la taille et la forme rappellent un test de grossesse. Le test d’Ellume permet de savoir en 15 minutes si on est porteur du coronavirus. Et il sera bientôt disponible sans ordonnance dans les pharmacies américaines.