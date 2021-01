Dix secondes de gargarisme et le tour est joué!

Peur de l’écouvillon dans le nez pour savoir si vous êtes est positif au coronavirus? Depuis lundi, un centre médical à Pfungen (ZH) propose une nouvelle méthode rapporte le «Landbote». Il suffit de se gargariser bien profondément avec une solution stérile durant 5 à 10 secondes et de recracher le liquide dans un gobelet. Après analyse et au bout de 24 heures, le résultat sera connu. «C'est moins désagréable que le test PCR classique et fait le même travail», déclare Sandra Köppel du Medzentrum de Pfungen. Il faut juste, trente minutes avant, ne pas avoir mangé, bu ou s’être brossé les dents.