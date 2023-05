Espagne: Un test électoral grandeur nature pour Pedro Sánchez

Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez affronte, dimanche, un double scrutin municipal et régional clé qui, à six mois des législatives, donnera une idée de sa capacité à se maintenir au pouvoir. Chef du gouvernement depuis 2018, Pedro Sánchez, qui gouverne en coalition avec le parti de gauche radicale Podemos, joue gros.

Le PP prêt à s’allier avec l’extrême droite

Aidé par la quasi-extinction du parti de centre-droit Ciudadanos, le PP pense pouvoir remporter jusqu’à six des régions dirigées par la gauche et se renforcer encore un peu plus dans son bastion de Madrid, la plus riche région du pays, dirigée par la très droitière Isabel Díaz Ayuso.