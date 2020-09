Problèmes de vue : Un test en ligne pour vérifier la vision des enfants

L’Hôpital lausannois Jules-Gonin a lancé un site internet permettant aux parents de faire un premier test de dépistage avec leur enfant pour détecter un éventuel problème de vision.

Un nouveau site internet permet de détecter un problème de vision chez l’enfant et le nouveau-né. (Photo d’illustration)

Le site internet «lesyeuxdesenfants.org» permet de détecter un problème de vision chez l’enfant et le nouveau-né, explique mercredi un communiqué. L’information médicale est disponible pour l’heure en quatre langues (français, allemand, italien et anglais). L’albanais, l’espagnol, le portugais et le serbe suivront d’ici à début 2021.