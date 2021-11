Vaud : Un test grandeur nature pour améliorer le vivre-ensemble

Autorités politiques, police et diverses communautés de nomades suisses se sont rencontrés ce lundi à Lausanne. Objectif: faire le point sur les structures d’accueil réservées à ces dernières.

Conviés par le Département de l’environnement et la sécurité (DES), municipaux, préfets, représentants des polices d u canton et de la Confédération ainsi que des communautés nomades de Suisse ont participé, ce lundi à Lausanne, à une rencontre consacrée aux besoins en places d’accueil temporaires pour ces derniers.

Une boîte à outils

L ’accent a au s si été mis s ur la nécessité de sensibiliser et d’ informer davantage les autorités communales ainsi que la population sur la culture et les modes de vie des communautés nomades.

Afin de faciliter les démarches des communes disposées à ouvrir des emplacements saisonniers supplémentaires, le Canton met désormais à leur disposition une boîte à outils et des conseils pratiques.

Entre 2000 et 3000 des 30 ’ 000 personnes d’origine yéniche, sinti et manouche viv a nt actuellement en Suisse ont un mode de vie itinérant et se déplacent pendant la période d’avril à octobre.