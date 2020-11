Grièvement blessé, Brahim I. est toujours hospitalisé, et les enquêteurs rongent leur frein avant de pouvoir enfin l’interroger. Or, selon une source hospitalière citée par BFM TV, le Tunisien de 21 ans n’est toujours pas en état d’être confronté par les autorités, et son test positif au Covid repousse encore l’échéance. «Il n’a pas encore été entendu, son pronostic reste toujours incertain», confie une autre source proche du dossier. Lundi, un de ses compatriotes – un homme de 29 ans qui avait voyagé avec lui lors de sa migration en Europe – était toujours en garde à vue. Cet individu affirme qu’il n’était pas au courant du sombre projet de son acoylte.