Covid-19 - Un test pour détecter des anticorps développé en Suisse

Un groupe de scientifiques de l’EPFL, de l’UNIGE et des HUG a mis au point une technique ne nécessitant qu’une petite goutte de sang. La recherche d’anticorps peut être un outil puissant pour suivre la propagation d’infections par le coronavirus.

Simple et pratique, le prélèvement sanguin peut-être fait à domicile par une piqûre au doigt. Dr Gregoire Michielin

Des scientifiques de l’EPFL, de l’UNIGE et des HUG viennent de développer un test d’anticorps fiable, bon marché, permettant d’analyser plus de 1000 échantillons à la fois, et ne nécessitant qu’une petite goutte de sang, comme celle que l’on obtient à partir d’une piqûre au bout du doigt.

Les tests d’anticorps utilisaient jusque-là des réactifs coûteux et nécessitaient de grandes quantités de sang, lequel devait être prélevé par prise de sang ne pouvant être faite que par du personnel soignant formé. Aussi, certains tests en vente sur le marché sont actuellement trop imprécis pour fournir des résultats fiables. C’est pourquoi ces chercheurs de l’EPFL, de l’UNIGE et des HUG ont développé un test très précis qui permet d’analyser des centaines d’échantillons à la fois, en utilisant de très petites quantités de réactifs et une seule goutte de sang.

«Le plus gros avantage de notre approche est que l’on peut faire beaucoup de tests à la fois avec un minimum de réactifs, et que l’on peut même demander aux gens de prélever leurs propres échantillons de sang à la maison», déclare Zoe Swank, première auteure de l’étude et ancienne doctorante au Laboratoire de caractérisation du réseau biologique de l’EPFL dirigé par Sebastian Maerkl. Le test permet aussi de faire des économies. «Si vous faites un calcul approximatif en tenant compte de tout (…) cela revient à environ 0,5 franc suisse par test. C’est quasiment négligeable», d’après Sebastian Maerkl.

La recherche d’anticorps peut-être un outil puissant pour suivre la propagation d’infections par le coronavirus.

Anticorps

Les personnes infectées par le coronavirus produisent des anticorps et les tests d’anticorps détectent leur présence dans le sang. Comme ces anticorps peuvent prendre plusieurs jours voire plusieurs semaines pour se développer, les tests d’anticorps ne permettent pas de détecter des infections actives mais ils peuvent aider à déterminer la proportion de personnes infectées par le virus dans le passé. Une connaissance utile pour des investigations épidémiologiques et pour l’information des politiques de santé publique. Les tests d’anticorps sont également un outil permettant d’évaluer l’efficacité des vaccins contre le Covid-19 dans des essais cliniques, lorsque les scientifiques suivent la montée des anticorps après l’administration d’un vaccin.

Lorsque l’équipe a testé des échantillons de sang de 155 individus infectés par le coronavirus, le test a détecté des anticorps dirigés contre le virus dans 98% des cas. Le test est aussi extrêmement spécifique: il n’a jamais détecté d’anticorps contre le virus chez des sujets qui n’avaient pas été infectés par le coronavirus.

Adapté aux enfants