Etats-Unis – Un Texan tente de faire passer deux migrants dans un cercueil

États-Unis : Un Texan tente de faire passer deux migrants dans un cercueil

Un Texan a reconnu avoir tenté de faire passer aux États-Unis deux migrants mexicains dans un cercueil recouvert d’un drapeau américain, semblable à ceux de militaires tombés au combat, a annoncé mardi la justice américaine.

Getty Images via AFP

Les agents ont aperçu un cercueil à l’arrière du van et ont demandé à Zachary Blood ce qu’il transportait, ce à quoi il a répondu: «Un gars mort, un gars de la Navy». «Cependant, le cercueil était en piteux état et le drapeau américain était attaché sur le dessus avec du ruban d’emballage», précise le communiqué. Procédant à une fouille plus approfondie, les agents ont alors découvert «deux ressortissants mexicains, tous deux présents illégalement aux États-Unis, cachés à l’intérieur du cercueil».