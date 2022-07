Nucléaire iranien : Un texte de compromis de l’UE pour éviter une «dangereuse crise»

Soumise par le chef de la diplomatie européenne, la proposition aborde «en détail» la levée des sanctions imposées à l’Iran et les mesures nucléaires nécessaires pour rétablir l’accord de 2015.

Le chef de la diplomatie européenne et coordinateur pour le dossier du nucléaire iranien , l’Espagnol Josep Borrell, a soumis un projet de compromis et a appelé mardi les parties engagées dans les pourparlers à Vienne de l’accepter pour éviter une «dangereuse crise».

«Compromis durement gagnés par toutes les parties»

Il reconnait que le texte «n’est pas un accord parfait», mais «il représente le meilleur accord possible que moi, en tant que facilitateur des négociations, considère comme réalisable», précise-t-il dans une tribune publiée par le «Financial Times». Le compromis proposé «aborde tous les éléments essentiels et comprend des compromis durement gagnés par toutes les parties», souligne-t-il.» En cas de rejet, «nous risquons une crise nucléaire dangereuse», met-il en garde.

Conclu par l’Iran et six puissances (Russie, Etats-Unis, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne), le JCPOA est l’accord de 2015 encadrant le programme nucléaire iranien. Coordinateur du JCPOA, Josep Borrell s’est rendu à Téhéran le 25 juin pour y rencontrer le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian. Les deux responsables ont annoncé la reprise «dans les prochains jours» des pourparlers menés à Vienne.