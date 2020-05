Basket - NBA

Un «The Last Dance» version Kobe Bryant?

Selon «ESPN», la légende des Lakers avait ouvert les portes de son vestiaire lors de sa dernière saison.

Comme son idole Michael Jordan, le regretté Kobe Bryant pourrait bientôt faire l'objet d'un documentaire dans le même style que "The Last Dance", qui met actuellement en ébullition la NBA, en racontant son ultime saison avec les Lakers, avance vendredi ESPN.

«Accès sans précédent»

Six cameramen ont couvert l'événement ce soir-là. "Ils avaient un accès sans précédent et beaucoup plus grand que quiconque auparavant", a déclaré à «ESPN» John Black, responsable des relations publiques des Lakers pendant 27 ans. "Nous leur avons permis de faire tout ce qu'ils pouvaient dans les limites de ce que la ligue autorisait, et parfois, après un clin d'oeil et en faisant mine de regarder de l'autre côté, nous leur avons permis de faire encore plus", a-t-il ajouté.