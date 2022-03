Ukraine : Un théâtre bombardé, Biden traite Poutine de «criminel de guerre»

L’Ukraine a accusé jeudi la Russie d’avoir bombardé un théâtre dans lequel «plus d’un millier» de civils s’étaient réfugiés, tandis que le président Joe Biden qualifiait son homologue russe de «criminel de guerre».

La société américaine de technologies spatiales Maxar Technologies, spécialisée dans l’imagerie satellite, a publié mercredi une photo du théâtre prise lundi selon elle. Sur cette photo consultée par l’AFP, le mot «enfants» était écrit sur le sol, en immenses lettres blanches et en russe, devant et derrière le bâtiment.

Moscou dément

Aide militaire massive à l’Ukraine

Peu auparavant, Joe Biden avait confirmé que son pays fournirait 800 millions de dollars de plus au titre de l’aide militaire à Kiev, soit une enveloppe «sans précédent» d’un milliard de dollars en une semaine pour soutenir son armée. «À la demande» du chef de l’État ukrainien, qui s’était un peu plus tôt adressé au Congrès américain, «nous aidons l’Ukraine à se doter de systèmes de défense antiaérienne supplémentaires et de plus longue portée», a-t-il dit, précisant que des drones seraient aussi livrés.