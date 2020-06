Culture

Un thriller teinté de surnaturel reçoit le Prix du polar romand

Dans son premier thriller, «Tombent les anges», Marlène Charine mêle habilement enquête policière et paranormal.

L’histoire mêle habilement enquête policière et paranormal. Cécile Rivère, jeune gardienne de la paix, entend une femme appeler au secours dans un appartement pourtant vide. Le lendemain, on découvre la locataire assassinée à des centaines de kilomètres de là.

Noirceur et tendresse

L’intrigue tient le lecteur en haleine de bout en bout. À Paris, Cécile Rivère enquête en tandem avec le capitaine Kermanec, le seul à ne pas la prendre pour une folle et à lui donner sa chance. Le jury a salué les qualités «d’écriture et de construction» d’un «thriller redoutable et attachant», un livre «haletant et sensuel».