Suisse: plus d’un tiers de femmes siègent dans les conseils d’administration

Pour la première fois, plus d’un tiers des membres des conseils d’administration (CA) des 100 plus grosses entreprises suisses cotées en Bourse, à savoir le SPI 100, sont des femmes. Selon des données publiées par Swipra Services mercredi, la proportion d’administratrices a ainsi atteint ce printemps 30,8%.

C’est la première fois que la part de femmes dans les CA des firmes du SPI 100 se conforme au seuil de 30% fixé par le Conseil fédéral pour 2026. Avec une progression constante ces dernières années: selon le cabinet de conseil zurichois, la part de femmes était encore de 28,5% en 2022 et de 25,4% en 2021.

Swipra, qui a passé en revue les comptes rendus des assemblées générales des firmes du SPI 100 qui ont eu lieu entre le 1er juillet 2022 et le 14 juin 2023, révèle dans un communiqué que la proportion de femmes est encore plus élevée parmi les nouveaux entrants dans les CA: 34%.

En matière d’égalité, la Suisse dégringole

Si le cap de la parité se rapproche au sein des conseils d’administration de grandes sociétés, l’égalité entre hommes et femmes, elle, recule en Suisse. Selon l’indice annuel ad hoc du Forum économique mondial (WEF) publié mercredi, notre pays dégringole cette année de la 13e à 21e place, derrière l’Islande (1er rang), l’Allemagne (6e), la Belgique (10e), le Royaume-Uni (15e), l’Espagne (18e), mais aussi le Costa Rica (14e), le Rwanda (12e) ou même l’Afrique du Sud (20e).

La raison: en une année, la Suisse n’a réussi à faire progresser la parité globale que de 78% (contre, par exemple, 91% pour l’Islande, championne mondiale en la matière). Notre pays a du mal à faire avancer l’égalité hommes-femmes dans deux domaines en particulier: l’éducation (ex. l’accès aux études dans une haute école) et la santé (ex. espérance de vie en bonne santé), où notre pays arrive sous la 100e place, selon le WEF. Sur la question de l’égalité salariale, la Suisse arrive 63e.