Suisse : Un tiers des apprentissages ont trouvé preneur

Près de 28’000 places d’apprentissage ont déjà été attribuées pour l’été 2021, en Suisse. Cela correspond à la tendance observée en 2020 déjà.

Secteurs particulièrement touchés

En Suisse alémanique, l’attribution des places d’apprentissage est déjà plus avancée à cette époque. En Suisse romande et au Tessin, ce processus commence plus tard. Un certain retard dans l’attribution des places d’apprentissage est observable dans les domaines du fitness et de l’événementiel, ainsi que de l’hôtellerie et de la gastronomie. Ces secteurs économiques sont particulièrement touchés par la pandémie. La liste officielle des places d’apprentissage par canton est publiée sur le site orientation.ch.