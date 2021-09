Étude : Un tiers des espèces d’arbres est menacé dans le monde

Un rapport publié mercredi révèle que 30% des arbres, soit 17’500 espèces, risquent l’extinction. Même des espèces répandues sont concernées.

Même des arbres communs, comme les magnolias, font partie des plus menacés, les chênes, érables et ébènes n’étant pas épargnés. Les données manquent pour évaluer 21% des espèces et un peu plus de 40% sont considérées comme n’étant pas en danger. L’exploitation forestière et la déforestation pour faire place à des cultures ou de l’élevage sont de loin les plus grandes menaces pesant sur les arbres.