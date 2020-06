Un tiers des jeunes parents ne sont pas mariés

21 commentaires

Rédiger un nouveau commentaire

A. F. 30.06.2020 à 10:45 C'est normal vu la pénalisation actuelle des couples mariés (impôts, assurances sociales, etc). Si on a des enfants en commun, il suffit de faire les démarches officielles et signer une convention d'entretien. On peut même protéger financièrement son conjoint au moyen d'une assurance-vie. Le mariage était un avantage lorsque la femme renonçait à travailler mais aujourd'hui, si les 2 conjoints ont un emploi des revenus comparables, le mariage n'a plus aucun intérêt. Payer plus sans aucun avantage ? Non merci !

Claude 72 30.06.2020 à 10:34 Évidemment, on fait d abord des enfants et on rentre en Suisse. Ensuite on touche les allocations et tout le tralala! Enfants =assurance gain. Perso je n ai pas d'enfants et je sais pourquoi.