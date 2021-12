Coronavirus en Suisse – Un tiers des nouvelles infections touche les enfants et les jeunes

20min/Michael Scherrer

Le nombre d’enfants et d’adolescents contractant le Covid-19 n’avait encore jamais été si élevé depuis le début de la pandémie: dans la semaine du 22 au 28 novembre, une nouvelle infection sur trois concernait les moins de 19 ans. Depuis, la tendance s’est encore accentuée. Pourtant, des mesures de protection uniformes font actuellement encore défaut. Et ce malgré le fait qu’une majorité de la population est d’avis que les établissements scolaires doivent prendre des mesures supplémentaires contre le coronavirus. Certains parents exigent même la fermeture des écoles ou le feu vert pour la vaccination des enfants.

Dans de nombreux cantons, le masque n’est toujours pas obligatoire à l’école…même pas pour les enseignants. Idem pour les tests répétitifs. Et en ce qui concerne les établissements qui effectuent des tests, ils sont souvent confrontés à des laboratoires totalement surchargés. Il n’est pas rare que des élèves doivent attendre plusieurs jours avant de recevoir leur résultat. En attendant, ils continuent à aller en cours.

Concept de sécurité «insuffisant»

Le vice-président de la task force scientifique de la Confédération, Urs Karrer, a exigé mardi que les cantons et les écoles revoient leur concept de sécurité «insuffisant» pendant les vacances de Noël. Il se dit par ailleurs inquiet puisque les enfants sont susceptibles de contaminer leur famille durant les fêtes. «Raison de plus pour que les adultes se fassent administrer au plus vite la 3e injection.»

Le groupe «Kinder schützen – jetzt!» (Protéger les enfants – maintenant!) avait déjà mis en garde contre une forte hausse des cas auprès des enfants et des jeunes en automne. Sa présidente Edith Leibundgut affirme: «Les cantons n’ont malgré tout pas réagi et sont désormais responsables du fait que l’infection se propage par le biais d’enfants qui ont contracté la maladie à la crèche ou à l’école, infectant par la suite leurs parents et leurs grands-parents.»

«Chacun de ces cas est un cas de trop»

Edith Leibundgut estime par ailleurs qu’il est grave qu’un grand nombre de personnes pensent toujours que la maladie se déroule moins gravement chez les enfants que les adultes. S’il est vrai que peu d’enfants sont admis à l’hôpital, elle rappelle que les cas de Covid long ne sont de loin pas tous signalés. «Des chercheurs suisses pensent qu’environ 50’000 enfants contractent le Covid long. Chacun de ces cas est un cas de trop.» Elle plaide pour le masque obligatoire dans les écoles enfantines et les crèches tout comme pour des tests répétitifs lorsque les cas augmentent.

Stefan Felder, expert en économie de la santé auprès de l’Uni de Bâle, n’est pas de cet avis. Il prône même une abolition des tests dans les écoles: «On devrait se concentrer essentiellement sur les personnes à haut risque. Les parents de petits enfants ou d’adolescents ne font pas réellement partie du groupe à risque. Il faut avant tout protéger les plus de 60 ans.»

«Peu d’enfants finissent à l’hôpital»

Même son de cloche auprès de Philipp Jenny, président de Pédiatrie Suisse. Il n’est pas inquiet face à la hausse des infections auprès des jeunes. «De nombreux enfants contractent le coronavirus à cause du variant Delta. Mais peu d’entre eux finissent à l’hôpital.» Et selon lui, les cas de Covid long sont très rares chez les jeunes. Dans la majorité des cas, ajoute-t-il, les jeunes souffrent de symptômes légers tels que la toux ou la perte de goût.