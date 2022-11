Berne : Un tiers des rentes AVS ont été versées à l’étranger en 2021

Selon l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), 948’000 rentes AVS ont été versées, l’an dernier, à des personnes qui ne vivent pas en Suisse.

Partir de Suisse pour y passer sa retraite: une démarche qui doit être planifiée longtemps à l’avance. DR

La «NZZ» a constaté qu’environ 35 pour cent des rentes de l’AVS partent à l’étranger. Selon l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), 948’000 rentes du 1er pilier ont été versées en 2021 à des personnes qui ne vivent pas en Suisse. Le quotidien s’est penché sur les motivations ayant conduit ces personnes à quitter notre pays et donne de nombreuses pistes et conseils pour ne pas regretter ce choix.

Le quotidien imagine qu’avec un franc encore plus fort le nombre de départ de rentiers AVS à l’étranger pourrait encore augmenter, car, dans de nombreux pays, les retraités d’ici ont un pouvoir d’achat plus élevé qu’en Suisse. Parallèlement, les taux de conversion des rentes ont baissé ces dernières années dans de nombreuses caisses de pension (2e pilier). La rente prévue de l’AVS et de la prévoyance professionnelle a diminué de beaucoup.

Une démarche à anticiper

Pour éviter les surprises, il est bien sûr conseillé de s’intéresser de près au pays d’émigration envisagé. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) recommande de s’y rendre plusieurs fois pendant une longue période - soit deux à trois mois - et à différentes saisons avant de prendre la décision de s’y installer. Il faut également se faire une idée du coût de la vie et des coutumes et habitudes locales.

S’établir, oui mais

Le DFAE attire l’attention sur les différences entre les conditions d’entrée et de séjour dans les différents pays. Certains pays sont très réticents à accorder des permis de séjour permanents aux nouveaux immigrés retraités. Dans d’autres pays, les chances d’obtenir un permis s’améliorent si l’on investit dans le pays. «Il faut clarifier très précisément les règles fiscales», explique Tashi Gumbatshang, spécialiste de la prévoyance au sein du groupe bancaire Raiffeisen. Selon lui, il existe un risque de double imposition. Et même à l’étranger, la personne va devoir payer des impôts pour ses biens en Suisse. À prendre également en compte les règles en cas de successions pour que les descendants restés en Suisse puissent toucher leur dû. D’autres aspects financiers comme les effets de change ou les frais de gestion des comptes en Suisse pour des personnes établies à l’étranger sont à prendre également en compte.

Une bonne assurance maladie

Selon UBS, si l’on perçoit une rente de la Suisse et que l’on réside dans un pays de l’UE ou de l’AELE, l’assurance maladie de base doit être souscrite en Suisse. C’est ce que prévoient les accords sur la santé que la Suisse a conclus avec ces pays. Dans certains de ces pays, il est toutefois possible d’opter pour le système de santé local. Dans ce cas, les frais médicaux et hospitaliers à l’étranger peuvent être très élevés. C’est pourquoi il est important de se pencher suffisamment tôt sur une couverture d’assurance appropriée. Pour un départ hors UE, il faut souscrire une assurance internationale qui peut être très onéreuse.

