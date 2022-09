Sondage : Un tiers des Suisses ne craint pas une pénurie de gaz ni de courant

Ainsi, 38% des personnes ayant répondu au questionnaire sont d’avis qu’il n’y aura pas de pénurie de gaz ni de courant. Pour leur part, 25% pensent que ces deux ressources vont manquer, 16% imaginent que la pénurie ne touchera que le gaz et 6% que l’électricité. Les hommes sont moins inquiets que les femmes. Quant à savoir s’il faut d’ores et déjà prendre des mesures d’économie, les avis sont partagés à 50-50. Concernant les domaines où les sondés seraient prêts à agir, on trouve en tête le renoncement au sèche-linge, suivi de la limite à 19 degrés du chauffage, puis des économies dans les transports en commun et l’économie de l’éclairage.