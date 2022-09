Sondage : Un tiers des Suisses ne se sent pas en bonne santé

On parle moins de la pandémie aujourd’hui, mais ses conséquences sont bien présentes. L’étude sur la santé de l’assureur maladie CSS montre une détérioration persistante de l’état de santé. Un tiers de la population ne se sent pas complètement en bonne santé.

Pour son enquête, CSS a procédé à plusieurs sondages durant la pandémie. L’état de santé s’est particulièrement détérioré entre juin 2021 et juin 2022. Durant cette période, il y a eu de gros progrès en matière de vaccins et les variantes du virus ont présenté une évolution moins grave. Mais, à cause de leur plus grande transmissibilité et de la suppression des mesures de prévention, la circulation du virus s’est accélérée. Tous ces éléments ont vraisemblablement laissé des traces. Surtout sur le ressenti des personnes.