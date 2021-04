Chine : Un tigre de Sibérie sème la terreur dans un village

Dans un petit village de l’extrême nord-est de la Chine, un tigre mâle a attaqué vendredi une voiture et s’est jeté sur un paysan.

La police a finalement réussi à coincer et à maîtriser l’animal à l’aide de fléchettes tranquillisantes.

«Je leur ai crié de fuir, mais le tigre a alors couru droit dans ma direction», a expliqué ce témoin, cité par le «Beijing News» dans une vidéo publiée dimanche. «En deux ou trois secondes, il a couru et s’est jeté sur ma voiture, en la griffant avec ses énormes pattes». L’extérieur de la voiture a été fortement éraflé et la fenêtre du passager arrière a volé en éclats. «J’étais terrifié», a déclaré Wang, disant «souffrir encore de problèmes cardiaques» suite à l’incident. Aucun des deux passagers de la voiture n’a été blessé.

Des images vidéo montrent également le tigre bondissant sur un villageois travaillant dans un champ voisin, avant de s’enfuir. Toujours selon les médias, l’infortuné n’a été que légèrement blessé. La police a ensuite réussi à coincer et à maîtriser l’animal à l’aide de fléchettes tranquillisantes.

Les tigres de Sibérie sont originaires de Russie et de certaines parties du nord-est de la Chine. Selon le journal d’État «Global Times», il en resterait moins de 500 à l’état sauvage en raison du braconnage, et moins de 30 se trouveraient en Chine. Les défenseurs de la nature en Chine et en Russie tentent de protéger l’espèce. Il est rare que les tigres s’aventurent dans des zones fréquentées par les humains.